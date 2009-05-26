Медведєв суворо попередив кандидатів у президенти України?

Росія не втручатиметься в перебіг президентської виборчої кампанії в Україні.

Таку думку кореспондентові УНІАН висловив співголова російської Ради з національної стратегії Йосип ДІСКІН.

«Росія жодною мірою втручатися у виборчу кампанію не збирається», - сказав Й.ДІСКІН.

За його даними, Адміністрація Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА суворо попередила потенційних учасників, щоб вони не давали мотивів звинуватити Росію у втручанні у внутрішні справи України.

Експерт запевнив, що використання державних коштів на підтримку певної політичної фігури виключено.

«Досвід показує: щойно офіційні політичні сили Росії починають когось підтримувати, це стає приводом для дискредитації Росії і не додає їм рейтингу», - сказав експерт.

І.ДІСКІН не виключив, що російські компанії, які мають дочірні підприємства в Україні, робитимуть внески у виборчі фонди того чи іншого кандидата, проте це не протизаконно.

Крім того, він не виключив, що деякі політичні сили України збираються звертатися до російських політтехнологів по забезпечення відповідної підтримки, що також не є протизаконним.

«Росії не потрібні проросійські політики в керівництві України – потрібні проукраїнські, а сьогоднішні керівники здійснюють політику, яка суперечить довгостроковим інтересам України», - сказав Й.ДІСКІН.