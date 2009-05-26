Ющенко доручив Тимошенко продумати зміни до військових статутів
20:11, 26 травня 2009Політика
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З огляду на відкладений перехід на контракт
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ № 356/2009 “Питання розвитку Збройних Сил України”.
Текст відповідного Указу розміщений на офіційному сайті глави держави.
Зокрема, В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів розробити та подати до 1 листопада 2009 року в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до статутів Збройних Сил України у зв`язку з відтермінуванням переходу Збройних Сил України на комплектування військ (сил) військовослужбовцями за контрактом, а також запровадженням нових військових посад у штатах військових частин.
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