СБУ зібрала докази злочинів РФ в окупованому Криму для Гаазького суду

Служба безпеки України зібрала доказову базу злочинів окупаційної влади в Автономній Республіці Крим для Міжнародного кримінального суду.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБ України.

«Співробітники Головного управління СБ України в АР Крим спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом кримської прокуратури зібрали ґрунтовну доказову базу щодо порушення прав людини, законів та звичаїв війни, що відбуваються на тимчасово анексованій території України – Автономній Республіці Крим», - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що під час досудового розслідування співробітники спецслужби задокументували всі виявлені обставини порушення основоположних прав та свобод людини, жорстокого поводження з цивільним населенням, порушення законів і звичаїв ведення війни, міжнародних угод та конвенцій. «Також було виявлено обставини дискримінації за етнічними, релігійними ознаками та інші порушення прав громадян України, які перебувають в анексованому Криму», - йдеться у повідомленні.

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«Правоохоронці встановили, що представники так званих «Державної Ради Республіки Крим», «Ради міністрів Республіки Крим» та інших незаконно створених країною-агресором окупаційних органів влади незаконно захопили та привласнили будівлі, споруди, земельні ділянки, автотранспортні засоби, інше рухоме та нерухоме майно, товарно-матеріальні цінності тощо. Вони нібито прийняли рішення про так звану націоналізацію майна, що належало України», - наголосили в СБУ.

Слідчим підрозділом ГУ СБУ в АР Крим було отримано санкції суду на арешт незаконно привласненого майна, яке до анексії Криму перебувало на балансі державних органів України.

«За матеріалами, зібраними СБУ, прокуратура підготувала перше інформаційне повідомлення, яке буде скеровано до Міжнародного кримінального суду», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада у прокуратурі АР Крим заявили, що ініціюватимуть міжнародний трибунал проти окупаційної влади півострова за прикладом Нюрнберзького процесу. Як заявив прокурор Криму Гюндуз Мамедов, на початку поточного року він поставив завдання перед працівниками прокуратури сформувати доказову базу для розгляду в Міжнародному кримінальному суді фактів, пов'язаних з воєнними злочинами, а саме злочинами проти людяності, геноциду, які вчиняються окупантами на території Криму.

Він також зазначав, що на сьогодні спільно з неурядовими правозахисними громадськими організаціями підготовлено перше інформаційне повідомлення, яке невдовзі буде направлене до Міжнародного кримінального суду, й на завершальній стадії перебуває ще одне. «Можу відверто запевнити, що ми впевнено крокуємо до початку розслідування у Гаазі злочинів, що вчиняються в Криму, та сподіваюся на міжнародний судовий процес, подібний Нюрнберзького процесу», - сказав Мамедов.