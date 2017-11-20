Прокуратура Криму ініціюватиме другий "Нюрнберзький процес" над російськими окупантами

Прокуратура Автономної Республіки Крим ініціюватиме міжнародний трибунал проти окупаційної влади півострова за прикладом Нюрнберзького процесу.

Про це повідомляється на сайті прокуратури АРК.

"20 листопада 1945 року в Міжнародному військовому трибуналі в Нюрнберзі розпочався судовий процес над колишніми керівниками гітлерівської Німеччини. Головні воєнні злочинці – політики, військові, ідеологи нацизму були засудженні за злочини проти миру, проти людяності, воєнні злочини.

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З того часу минуло 72 роки, проте сьогодні на території окупованого Криму ми майже щодня спостерігаємо факти жорстокого придушення опору наших громадян проти окупації півострова, незаконні затримання та обшуки, примусове переселення корінного населення, витіснення української мови з усіх сфер суспільного життя, перешкоджання проведенню релігійних обрядів та інші порушення прав людини", - сказано у повідомленні.

За словами прокурора Автономної Республіки Крим Гюндуза Мамедова, на початку поточного року він поставив завдання перед працівниками прокуратури сформувати доказову базу для розгляду фактів, пов'язаних з воєнними злочинами, а саме злочинами проти людяності, геноциду, які вчиняються окупантами на території півострова Крим, в Міжнародному кримінальному суді.

«Наша мета: ініціювати міжнародний судовий процес проти окупаційної влади за прикладом Нюрнберзького процесу. До відповідальності повинні бути притягнуті не лише виконавці, а й ті, хто віддавав злочинні накази», - наголосив Мамедов.

Він також зазначав, що на сьогодні спільно з неурядовими правозахисними громадськими організаціями підготовлено перше інформаційне повідомлення, яке невдовзі буде направлене до Міжнародного кримінального суду й на завершальній стадії знаходиться ще одне.

«Тобто, можу відверто запевнити, що ми впевнено крокуємо до початку розслідування у Гаазі злочинів, що вчиняються в Криму, та сподіваюся на міжнародний судовий процес, подібний Нюрнберзького процесу», - сказав Мамедов.