"Настав час озброїти Україну": пов'язаний з Трампом аналітичний центр виступив з доповіддю
У ній наголошується, що США повинні надати українцям просунуті озброєння та інші тактичні засоби, зокрема безпечні засоби комунікації.
Американський аналітичний центр Heritage Foundation, який оглядачі та ЗМІ називають мозковим центром адміністрації Дональда Трампа, оприлюднив доповідь з закликом озброїти Україну. Про це повідомляє "Голос Америки".
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"Наступного тижня президент США Дональд Трамп вирішить, чи схвалювати продаж американської зброї, включаючи просунуте протитанкове озброєння, Україні. Росія вторглася в Україну. Росія нелегально окупує Крим. Росія спровокувала, а зараз підтримує сепаратистський рух у Східній Україні. Росія - це агресор, а Україна - жертва. Будь-яка країна має право на самозахист", - йдеться в доповіді.
У ній наголошується, що США повинні надати українцям просунуті озброєння та інші тактичні засоби, зокрема безпечні засоби комунікації.
"Не варто вважати, що таке рішення США призведе до вирішення кризи і завершення агресії Росії. Хоча, майбутній успіх України, насамперед, залежатиме від самих українців, лідерство США є важливим для протидії російської агресії та підтримки реформ", - пишуть в аналітичному центрі США. .
Крім того, в документі є пропозиції дозволити американським військовим радникам бути на передових позиціях. Автор документа - Люк Коффі, він є директором Центру зовнішньої політики імені Сари Еллісон в Heritage Foundation.