"Настав час озброїти Україну": пов'язаний з Трампом аналітичний центр виступив з доповіддю

Американський аналітичний центр Heritage Foundation, який оглядачі та ЗМІ називають мозковим центром адміністрації Дональда Трампа, оприлюднив доповідь з закликом озброїти Україну. Про це повідомляє "Голос Америки".

Читайте такожРозмовляли понад годину: Білий дім розкрив подробиці телефонних переговорів Путіна і Трампа

"Наступного тижня президент США Дональд Трамп вирішить, чи схвалювати продаж американської зброї, включаючи просунуте протитанкове озброєння, Україні. Росія вторглася в Україну. Росія нелегально окупує Крим. Росія спровокувала, а зараз підтримує сепаратистський рух у Східній Україні. Росія - це агресор, а Україна - жертва. Будь-яка країна має право на самозахист", - йдеться в доповіді.

У ній наголошується, що США повинні надати українцям просунуті озброєння та інші тактичні засоби, зокрема безпечні засоби комунікації.

"Не варто вважати, що таке рішення США призведе до вирішення кризи і завершення агресії Росії. Хоча, майбутній успіх України, насамперед, залежатиме від самих українців, лідерство США є важливим для протидії російської агресії та підтримки реформ", - пишуть в аналітичному центрі США. .

Крім того, в документі є пропозиції дозволити американським військовим радникам бути на передових позиціях. Автор документа - Люк Коффі, він є директором Центру зовнішньої політики імені Сари Еллісон в Heritage Foundation.