МЗС про загибель 82-річної кримської татарки: від правосуддя окупанту не сховатись
У МЗС вважають, що чергові обшуки окупантів у Криму пов'язані з нещодавнім затвердженням Третім комітетом Генасамблеї ООН резолюції щодо ситуації з правами людини на окупованому півострові.
Міністерство закордонних справ України заявляє, що російським окупантам не вдасться уникнути відповідальності за смерть ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашки.
Про це речник МЗС Мар'яна Беца повідомила в Twitter.
"Наші щирі співчуття... Немає слів. Але від правосуддя окупанту не сховатись. За всі злочини відповідальність настане", - заявила вона у зв'язку зі смертю Кашки.
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Також дипломат припустила, що чергові обшуки окупантів у Криму пов'язані з нещодавнім затвердженням Третім комітетом Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй резолюції щодо ситуації з правами людини на окупованому півострові.
"Знову обшуки, затримання в окупованому Криму. Помста РФ за резолюцію 3-го комітету ГА ООН по Криму? Вимагаємо припинити знищення корінного народу Криму", - заявила Беца.
Як повідомляв УНІАН з посиланням на «Крим.Реалії», сьогодні, 23 листопада, після затримань кримських татар у центрі Сімферополя російськими силовиками на 83-му році життя від пережитого стресу померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.