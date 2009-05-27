Тимошенко переклала головам сільрад гроші з кишені в кишеню

Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні ухвалив рішення про збільшення вдвічі розмірів посадових окладів головам сільських і селищних рад, співробітникам їх апаратів, відмінивши існуючу 50-відсоткову надбавку за інтенсивність праці й виконання особливо важливих робіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр праці і соціального захисту Людмила ДЕНІСОВА сьогодні на брифінгу в Кабміні.

«Цей крок дає гарантію на отримання своєї зарплати, яка більше не залежатиме від надбавок, які встановлюються на районному рівні», - сказала Л.ДЕНІСОВА.

При цьому міністр наголосила, що сьогоднішнє рішення є першим етапом реформування системи оплати праці співробітникам органів місцевого самоврядування.