Янукович серйозно візьметься за Львівську область

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності зміцнення регіональних організацій очолюваної ним політичної сили у Центральній та Західній України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, на сучасному етапі в цій політичній силі активно йде процес підсилення партійних структур на місцях.

“Особлива увага приділяється розбудові і зміцненню партійних організацій Партії регіонів у Центральній та Західній Україні”, - наголошується у повідомленні.

Зокрема, за результатами проведених бесід з керівниками місцевих осередків партії, В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу на потребу активізації роботи у Львівській організації.

У зв’язку з цим, у Партії регіонів очікують на кадрові зміни у керівництві цієї та деяких інших регіональних організацій партії.