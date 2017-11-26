Кримські окупанти збираються оскаржувати санкції в Європейському суді - ЗМІ

"Влада" анексованого Росією Криму має намір у Європейському суді оскаржити рішення про введення санкцій проти півострова, пишуть "РИА Новости".

За словами "керівника" експертної ради з міжнародно-правових питань при "кримському уряді" Олександра Молохова, перші позови можуть бути надані вже в наступному році.

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"Робота ведеться, і якщо не в цьому, то в наступному році, ми обов'язково це зробимо. Ми працюємо у двох напрямках: перше - оскарження персональних санкцій. Тут ми хочемо вибрати таку кандидатуру, щодо якої були без сумнівів санкції застосовані необґрунтовано. Поки це все в процесі", - заявив він.

Другий напрямок, над яким працюють юристи, - оскарження в цілому санкцій проти Криму.

"Складність тут в тому, що судитися доведеться за кордоном в Люксембурзі, в Європейському суді справедливості. А це вимагає досить серйозних фінансових витрат. Поки це питання не вирішене", - зазначив "чиновник".