ЄС ввів санкції проти "губернатора" Севастополя

ЄС вніс у санкційний список так званого губернатора Севастополя Дмитра Овсяннікова. Відповідне рішення опубліковане в Офіційному журналі ЄС, передає Європейська правда.

"Після організації Російською Федерацією виборів губернатора в незаконно анексованому місті Севастополь 10 вересня 2017 року Рада вважає, що до списку осіб, організацій і органів, проти яких введені обмежувальні заходи, як вказано в Додатку І до Положення (ЄС) No 269/2014, слід додати одну особу", - ідеться у повідомленні.

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Овсяннікову заборонено в'їзд на територію Євросоюзу та закрито доступ до банківської системи ЄС.

У обґрунтуванні рішення вказано, що Овсянніков був обраний "губернатором Севастополя" на виборах 10 вересня 2017 року.

"28 липня 2016 року президент Путін призначив його чинним "губернатором Севастополя".

На цій посаді він працював над подальшою інтеграцією незаконно анексованого Кримського півострова до Російської Федерації і несе відповідальність за активну підтримку або здійснення дій або політики, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", - ідеться у повідомленні.

У ЄС нагадують, що в 2017 році Овсянніков виступав з публічними заявами на підтримку незаконної анексії Криму і Севастополя.