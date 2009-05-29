США: інтереси України не будуть предметом торгу з Росією

Під час запланованої на липень зустрічі з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ Президент США Барак ОБАМА дасть чітко зрозуміти, що взаємини США з Росією не будуть забезпечуватись за рахунок жодної з країн регіону. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки заявив заступник державного секретаря США Джеймс СТАЙНБЕРҐ.

За словами американського високопосадовця, у намаганні покращити взаємини з Росією США мають намір обговорювати широкий спектр питань у регіоні і поза його межами, але вони не збираються вирішувати долю країн, які не будуть присутні за столом переговорів.

Д.СТАЙНБЕРҐ підкреслив, що ні Україна, ні жодна інша країна не є розмінною монетою у взаєминах США з Росією. “Україна повинна мати можливість приймати рішенням самостійно. Ми ніколи не зможемо приймати рішення на користь одної країни за рахунок іншої. Ми вважаємо, покращання взаємин з Росією добре не лише для США та Росії, це добре для України також. І усі, кого я зустрічав в Україні, такої ж думки. Це в інтересах України, якщо, звичайно, це можливо, щоб США та Росія мали кращі взаємини», - сказав він.

Американський високопосадовець також сказав, що «запевнив лідерів в Україні, що інтереси їх країни не будуть предметом торгів”. “Покращання наших взаємин з Росією не буде відбуватись за рахунок України. Ми також дали зрозуміти Росії, що ми розраховуємо, що вони будуть поважати незалежність усіх країн регіону і що усі країни у регіоні мають право самостійно ухвалювати стратегічні рішення щодо свого майбутнього» - заявив заступник державного секретаря США.