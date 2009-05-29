У Ющенка поламалися всі плани на сьогодні

Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке було заплановано на сьогодні на 12.00, перенесено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Тим часом за результатами зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА та голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, що зараз триває в Секретаріаті Президента і на якій обговорюється питання корупції у банківській сфері, о 12.00 відбудеться брифінг В.НАЛИВАЙЧЕНКА.

Крім того, за даними прес-служби, змінено час церемонії вручення нагород до Дня Києва за участю глави держави. Цей захід, що був запланований на 15.00, відбудеться о 14.00.