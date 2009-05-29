Луценко каже, що Дурдинця шукають у кількох місцях

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ відпрацьовують декілька можливих місць перебування заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ, якого оголошено в розшук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у Вінниці повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Є декілька версій, всі вони відпрацьовуються. Як ви розумієте, я в ефір не скажу, де він»,- зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Т.ДУРДИНЦЯ відповідно до постанови Генеральної прокуратури та рішення Печерського райсуду Києва було оголошено в міжнародний розшук.

Генпрокуратура порушила проти Т.ДУРДИНЦЯ кримінальну справу за ст.382 Кримінального кодексу (невиконання судового рішення). 11 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на арешт Т.ДУРДИНЦЯ у зв`язку з тим, що він не виконує рішення Окружного адмінсуду про визнання незаконним призначення його на посаду заступника голови СБУ.