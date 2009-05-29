Яценюк: Тимошенко, Ющенко і Янукович нічим не відрізняються

Народний депутат, лідер руху «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК спростовує інформацію про те, що на президентських виборах виконуватиме функцію технічного кандидата лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Тоді я ще двійник ЮЩЕНКА і ТИМОШЕНКО, тому що ТИМОШЕНКО, ЮЩЕНКО і ЯНУКОВИЧ – це одне ціле. Вони нічим не відрізняються», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ мали можливість по кілька разів керувати країною, при цьому вони сповідували різну політику, проте переслідували одну й ту саму мету – утриматися при владі. «Те, що зараз відбувається, зокрема щодо конституційної реформи – це ще один шанс для них, для трьох – утриматися при владі. Так не буде», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що має намір використовувати в ході своєї передвиборної кампанії та політичної діяльності «інші підходи, іншу політику» й отримувати «інший результат».