Балога закликав Ющенка погодитися з вимогою Тимошенко

Екс-глава Секретаріату Президента, один з лідерів партії «Єдиний Центр» Віктор БАЛОГА закликає Президента Віктора ЮЩЕНКА звільнити Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Єдиного Центру».

За словами В.БАЛОГИ, Президент В.ЮЩЕНКО має можливість підтвердити суспільству свою рішучість протидіяти корупції, розібравшись зі звинуваченнями у зловживаннях у Міністерстві оборони.

Він зазначив, що за дорученням глави держави спеціальна комісія ретельно вивчила фінансову і господарську діяльність військового відомства, складено докладний акт з цифрами і висновками. «Цей документ вже давно лежить на робочому столі глави держави, наведені там факти мають спонукати Верховного Головнокомандувача зробити рішучі кроки, зокрема і кадрові», – заявив В.БАЛОГА.

"Президент явно поспішив, коли ще не ознайомившись із результатами виконання власного розпорядження виступив адвокатом Міноборони та персонально Юрія ЄХАНУРОВА. Не варто вигороджувати посадовця, проти якого висунуто серйозні звинувачення, тільки через особисту симпатію до нього. Адже застосування подвійних стандартів у такій справі як боротьба з корупцією лише посилює суспільну зневіру в тому, що це зло вдасться викорінити", - переконаний В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня на засіданні уряду було оприлюднено результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони. Зокрема, було заявлено про виявлення масштабних порушень у земельній сфері, про корупцію в Міністерстві оборони при організації харчування солдат і закупівлі палива для військової техніки.

У Міністерстві оборони спростовують всі звинувачення й обіцяють оскаржити їх у судовому порядку.

20 травня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про звільнення Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони.

25 травня прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО підписала й направила Президенту України В.ЮЩЕНКУ подання з проханням про відставку Ю.Єханурова з посади міністра оборони.

26 травня Президент доручив Генпрокуратурі розслідувати звинувачення на адресу Ю.ЄХАНУРОВА в корупції в оборонному відомстві.