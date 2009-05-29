Литвин побачив динаміку переговорів між ПР і БЮТ

Верховна Рада у четвер наступного пленарного тижня, 4 червня, планує розглянути антикризову програму уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції в Сумах повідомив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

За словами голови ВР, щодо розгляду цього питання не має виникати різночитань. Він нагадав, що фракція Партії регіонів спочатку вимагала розглянути антикризову програму, а потім «спустила це питання на гальма». «Зараз, судячи з останніх заяв, знову вимагає розглянути це питання, і це, очевидно, свідчить про динаміку переговорів», - сказав він.

В той же час, за словами В.ЛИТВИНА, уряд вчинив достатньо мудро, включивши до проекту антикризової програми ряд пропозицій, що надійшли від фракції Партії регіонів.

При цьому голова ВР зауважив, що якщо не буде підтримана антикризова програма, то це буде давати підстави для порушення питання про недовіру уряду. В.ЛИТВИН припустив, що якщо фракції Партії регіонів не будуть брати участі в голосуванні, то для цього рішення може вистачити голосів з огляду на процеси, що відбуваються у фракції НУ-НС.