Лукашенко заборонив прем'єру просити гроші в Росії

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заборонив керівництву білоруського уряду звертатися до Росії з проханням про виділення кредитів.

Як повідомляє білоруська служба радіо «Свобода», про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні під час наради з питань соціально-економічного розвитку країни.

«Персонально попереджаю вас, Сергію Сергійовичу (СИДОРСЬКИЙ – прем`єр-міністр Білорусі – УНІАН) і ПРОКОПОВИЧА (Петро ПРОКОПОВИЧ – голова правління Нацбанку Білорусі – УНІАН). Один приходить і розповідає, як погано в Росії, що там немає ніякого руху, і вимушує мене перед Президентом Росії, перед ПУТІНИМ, ставити питання, що вони там, у Росії, нас не слухають. Із сьогоднішнього дня цей час закінчився, настає інший час. Не виходить в Росії – не треба кланятися, не потрібно нити і плакати. Потрібно шукати своє щастя в іншій частині планети. Я це усвідомлено говорю публічно», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі звинуватив міністра фінансів Росії Олексія КУДРІНА в тому, що своїми заявами він сіє паніку. «Ми вчора спостерігали цікаву картину, коли Президент сидить з Володимиром Володимировичем ПУТІНИМ і обговорює на дружній ноті питання, починаючи від особистих, приватних і закінчуючи державними, а в цей час КУДРІН дає прес-конференцію, суть якої посіяти паніку в Білорусі. КУДРІН цілком консолідувався з нашими відморозками (опозицією - УНІАН), і починає нас учити працювати. Якщо вже у них (в Росії) така хороша економіка, так звідки падіння ВВП на 10%? У нас інша економіка, але ми даємо 1,5% зростання ВВП до минулого року», - повідомив він.

«Досить ходити, Сергію Сергійовичу (СИДОРСЬКИЙ), і водити за собою міністрів по уторованих стежках. Треба йти в інші місця, де нас не знають, де нас чекають, і торгувати десятьма тракторами, одним комбайном, по чайній ложці возити цукор», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Глава Білоруської держави підкреслив, що не бачить зв`язку між затягуванням вирішення питання про продовження кредитної лінії з визнанням Білоруссю незалежності Південної Осетії і Абхазії. «Справа тут не в Осетії і Абхазії. Це, врешті-решт, не російське питання - визнання Осетії і Абхазії. Це наше питання, і цих держав, з якими ми маємо відмінні контакти, і вони знають нашу тактику. Я давно відповів на це питання, і пресувати нас зі сходу і заходу із цього приводу нікому не буде дозволено. Ми незалежна суверенна країна, і будемо все робити в наших інтересах», - заявив він.

«Тому запам`ятайте: ніяких вимолювань і випрошувань. Якщо у них (в Росії) немає 500 млн. доларів, які вони нам давно пообіцяли, і ми спланували свій бюджет відповідно, то не ходіть і не просіть. Давайте будуватимемо свою економіку і політику як суверенна держава. У нас багато важелів дії на ситуацію, на ті виклики, які нам створюють, у тому числі і в Росії. Коли ми, нарешті, почнемо мислити, як чиновники суверенної, незалежної держави?», - поцікавився О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, «гра затіяна велика. Майте це на увазі. Вистоїмо - буде держава, не вистоїмо - нас зімнуть і безкоштовно в кишеню покладуть, і потім бігатимемо і дивитимемося наліво і направо, щоб нам шматок хліба зі стола кинули». «Та годі нам. Але за нами 10 млн. талановитих, працелюбних людей, яких ми не повинні підставити і обдурити», - заявив Президент Білорусі.