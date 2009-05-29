Ющенко знає, чого найбільше бояться Тимошенко з Януковичем

Віктор Ющенко є прихильником об`єднання та консолідації. Так заявив Президент України в інтерв’ю “Независимой газете”, коментуючи можливість об’єднання Партії Регіонів та БЮТ у парламентську мегакоаліцію, повідомляє офіційний сайт Президента. Але, додав Ющенко, в цьому питанні надзвичайно важливо розуміти, на якій основі, заради досягнення яких цілей відбувається об`єднання.

“Якщо заради того, щоб затвердити в Україні демократичну модель побудови влади, організації відносин між інститутами влади, між Центром і регіонами, - я можу тільки вітати таке об`єднання, - заявив Президент. - Якщо йдеться про те, що це об`єднання слугує тільки одному, - як узурпувати владу і зафіксувати цю узурпацію на кілька «п`ятирічок», переконаний, що це є викликом, і не лише українській демократії. Щойно країна поверне з демократичного шляху, це стане дорогою до втрати незалежності, спочатку настане період неформальної залежності, потім - під ухил... “

“Ми не дамо їм це зробити”, - додав Ющенко. “Вони повинні домовлятися тільки на основі національних інтересів. Інакше я одразу призначу референдум, щойно ці домовленості відбудуться, якщо буде переписуватися Конституція, якщо будуть маніпуляції з Основним законом. Адже ті, хто починаючи з вересня 2008 року неодноразово підходив до теми закулісної реформи Конституції та поділу країни «на двох», найбільше бояться лише одного: громадської думки, громадської позиції.”