Обшуки в НАБУ: у Ситника заявили про зрив спецоперації під прикриттям

Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України незаконно втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро, спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі України. Про це НАБУ повідомляє у Facebook.

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«29 листопада під час документування одного з епізодів за участі першого заступника голови Державної міграційної служби України (ДМСУ) оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям. За інформацією НАБУ, йому інкримінують провокацію хабара.

Насправді ж, на переконання НАБУ, має місце спланована диверсія щодо працівників Бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, реалізована Службою безпеки та санкціонована генеральним прокурором України», - заявили у НАБУ.

У Бюро стверджують, що посадовці СБУ, «використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (а саме здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) не просто розкрили цю інформацію одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботу детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро».

Нагадується, що НАБУ і САП неодноразово попереджали про ризики для оперативної роботи у зв'язку з відсутністю в антикорупційного бюро права на автономне прослуховування - наразі Бюро може лише використовувати ресурси СБУ на підставі ухвали суду на прослуховування тієї чи іншої особи.

За інформацією НАБУ, наразі плануються затримання та арешти ще трьох детективів Бюро під прикриттям, керівника другого підрозділу детективів, а також керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Крім того, з вечора 29 листопада на зв'язок не виходять 7 працівників НАБУ, які виконували оперативне завдання з документування епізоду за участі першого заступника голови ДМСУ. Їхнє місцезнаходження наразі невідоме.

У НАБУ підкреслили, що інформація, поширена на сайті Державної міграційної служби України ввечері 29 листопада, про те, що "агент НАБУ" нібито протягом декількох місяців неодноразово пропонував першому заступнику ДМСУ "великі суми хабарів", не відповідає дійсності.

«Відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання "заохочення" у сумі 30 тисяч доларів США - спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання посвідки на тимчасове проживання на території України», - повідомили у Бюро.

Також у відомстві наголосили, з моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності «організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ».

При цьому у НАБУ заявили, що детективи Бюро ніколи не провокували жодного з посадовців ДМСУ до хабара, враховуючи прокурорський нагляд особисто керівництвом САП.

Крім того, директор Національного бюро та керівник САП мають намір вранці 30 листопада зустрітися з генеральним прокурором, оскільки «наразі є підстави вважати, що Юрій Луценко, санкціонуючи дії своїх підлеглих та працівників СБУ щодо детективів НАБУ, не був повністю обізнаний з деталями спецоперації та результатами НСРД».