ЗМІ повідомили про проведені обшуки на двох явочних квартирах НАБУ

Увечері 29 листопада близько 18:00 в Києві відбувалися обшуки в двох явочних квартирах Національного антикорупційного бюро України, де затриманого агента НАБУ інструктували керівники антикорупційного органу. Мова не йде про Артема Ситника. Про це ТСН.ua повідомили власні джерела.

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Обшуки проводили працівники Служби безпеки України та Генпрокуратури.

Зазначимо, що сьогодні під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій був затриманий агент НАБУ. Джерела вказують, що обшуки пов'язані саме з цією справою.