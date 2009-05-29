Конституційний суд отримав ще одну скаргу Ющенка на рішення Тимошенко

29 травня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання кризовим явищам у вугільній промисловості» від 2 квітня 2009 року № 430.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду, згідно з Регламентом КС, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат суду.