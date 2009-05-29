Ющенко вирішив відмовитися від пропозиції Медведєва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не братиме участі в петербурзькому економічному форумі.

Про це повідомив заступник голови Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК в інтерв’ю журналістам.

За його словами, на адресу В.ЮЩЕНКА надійшло запрошення за підписом президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо участі в петербурзькому економічному форумі 4-6 червня та в Всесвітньому зерновому форумі 6-7 червня в Санкт-Петербурзі.

А.ГОНЧАРУК уточнив, що таке запрошення було направлене всім главам держав членам СНД.

Водночас, підтвердили свою участь в форумах лише президенти Білорусі та Казахстану.

А.ГОНЧАРУК також розповів, що російська сторона не надала українській стороні президентської програми участі у форумах, а також не дала відповіді на пропозиції щодо організації в рамках форуму робочих зустрічей президентів України та Росії.

«В умовах, коли українська сторона не має чіткого уявлення про те чи буде візит до Санкт-Петербурга ефективно використаний як для питань виходу з економічної кризи, так і для відновлення конструктивного діалогу з Російською Федерацією на найвищому рівні, прийнято рішення про недоцільність участі Президента в цьому заході», - сказав А.ГОНЧАРУК.