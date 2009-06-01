Ющенко полетів у гості до Папи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденним офіційним візитом до Ватикану.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках візиту відбудеться аудієнція В.ЮЩЕНКА у Папи Римського БЕНЕДИКТА ХVI, а також зустріч із Державним секретарем Ватикану кардиналом Тарчізіо БЕРТОНЕ.

Програмою візиту передбачена зустріч Президента України зі студентами та семінаристами Української Папської колегії - провідного та найстарішого навчального закладу Української греко-католицької церкви у Римі. На цій зустрічі також будуть присутні українські студенти і семінаристи - представники різних українських конфесій, які навчаються у Папських вищих навчальних закладах.

В.ЮЩЕНКО у Ватикані також відвідає могилу Папи Римського Іоанна Павла II у гротах Собору Святого Петра.