Судовий розгляд за поданням скарги адвоката Проданчука

1 червня о 17:00 в приміщенні Печерського районного суду (Київ, вул.. М.Гайцана, 4, каб. 307) відбудеться судовий розгляд за поданням скарги адвоката колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я Миколи ПРОДАНЧУКА - Микола ШУПЕНЯ. Скаргу подано на слідчого, який нібито порушив ч. 1 ст. 366 КК України («Службова підробка»), а саме - склав та направив до Печерського районного суду м. Києва службове підроблене подання, на підставі було винесено постанову про затримання М.ПРОДАНЧУКА.

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