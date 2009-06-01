Курс долара в обмінниках столиці

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,60 грн./дол., продають – по 7,67 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара не змінився порівняно з 31 травня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі доларів коливаються в межах 7,56-7,65 грн./дол., з продажу – 7,65-7,70 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі євро в українських банках дещо знизився, порівняно з 31 травня, і становить 10,62 грн./євро, продажу – підвищився на 0,7%, до 10,83 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,40-10,75 грн./євро, з продажу – в межах 10,69-10,90 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні знизився на 1,6%, порівняно з 31 травня, і становить в середньому 0,2338 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,9% - до 0,2490 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,246 грн./рубль, з продажу – 0,24-0,26 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,60 грн./дол., продають – по 7,67 грн./дол. (курс не змінився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,66 грн./євро, що трохи дешевше, ніж вчора, продажу – 10,84 грн./євро, що на 0,5% дорожче.

Курс купівлі російського рубля в київських банках знизився на 3%, порівняно з 31 травня, і становить в середньому 0,2327 грн./рубль, продажу – підвищився на 1,1% - до 0,2502 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,57/7,67 грн., євро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,50/7,70 грн., євро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,58/7,68 грн., євро – 10,60/10,78 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 1 червня, становить: гривні до долара США – 7,6185, до євро – 10,740561, до російського рубля – 0,24588.