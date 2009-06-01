Кличко подав до суду на Черновецького

Лідер фракції однойменного блоку в Київській міській раді Віталій КЛИЧКО подав позовну заяву до Шевченківського районного суду столиці про захист своєї честі, гідності та ділової репутації у зв’язку із заявою мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про те, що В.КЛИЧКО нібито просив виділити йому 2 гектари землі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Блоку Віталія Кличка.

«Я подав до суду на мера. Це ще один крок до моєї головної мети - забезпечити майбутнє Києва, як одного з кращих міст світу. Для цього нам потрібно визволити нашу улюблену столицю від клану ЧЕРНОВЕЦЬКИХ”, – заявив В.КЛИЧКО 29 травня відразу після офіційного звернення з відповідним позовом до Шевченківського райсуду.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня між Київським міським головою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і депутатом Київради В.КЛИЧКОМ виникла словесна перепалка під час засідання Київради, на якому було заслухано звіт мера про розвиток міста за час його перебування на посаді.

В.КЛИЧКО вирішив першим озвучити питання його фракції до мера. Вийшовши на трибуну, він запитав у Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, коли той почне управляти столицею реально, а не віртуально. Крім того, депутат відзначив необхідність «нарешті» прийняти антикризову програму розвитку Києва на цей рік і поцікавився, чому цієї програми досі немає.

У відповідь Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, звертаючись до В.КЛИЧКА, зокрема, сказав, що за весь час перебування на посаді міського голови зустрічався з ним лише один раз, «і то, коли Вам (В.КЛИЧКУ – УНІАН) потрібно було одержати 2 гектари землі під ваш боксерський клуб».

Після цього в інтерв’ю журналістам В.КЛИЧКО заявив, що позиватиметься до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, тому що ніколи не просив виділити йому 2 гектари землі.

“Я хотів би побачити документи, де Віталій КЛИЧКО вимагав від пана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО 2 гектари. Це брехня чистої води”, - заявив лідер фракції Блоку Кличка.