Завтра у Мінську обговорять заключні деталі звільнення українських заручників – Геращенко

Заключні деталі щодо звільнення українських заручників з окупованої території будуть обговорені 5 грудня у Мінську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

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«В Мінську відбудеться чергова група 5-го грудня. Там будуть певні заключні деталі проходити (щодо звільнення заручників - УНІАН», - сказала вона.

При цьому Геращенко підкреслила, що «ніяких деталей ані по прізвищах, ані по списку, ані по даті надати ми не можемо для того, щоб усе відбулося».

Вона нагадала, що йдеться про звільнення 74 українських громадян, які утримуються на окупованій території, в обмін на 306 осіб.

Геращенко підкреслила, також ведеться робота над тим, щоб «були добрі новини для тих політв’язнів, які перебувають в Російській Федерації».

«Немає поки що в нас якихось конкретних тут дат, але я хочу запевнити вас, що в полі зору, в центрі нашої уваги, на всіх міжнародних майданчиках ці питання порушуються», - наголосила Геращенко.