Геращенко відреагувала на занепокоєння Ягланда щодо можливого виходу РФ з Ради Європи

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи і надалі наполягатиме на неповерненні делегації Російської Федерації до сесійної зали ПАРЄ.

Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради України Ірини Геращенко у соціальній мережі Facebook.

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Так вона прокоментувала занепокоєність генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда тим, що Росія може покинути Раду Європи.

"Те, що РФ вкрала частину територій України, Грузії, його не турбує, те, що РФ порушує права людини й створила територію безправ'я в окупованих регіонах - теж не турбує генсека РЄ. Те, що якщо Європа дозволить РФ порушувати базові європейські принципи і права людини, то Європа залишиться без Європи, бо це буде вже інша, деградована Європа - теж не приходить в голову генсеку РЄ. Як і те, що його заяви є самодіяльністю, йдуть всупереч рішенням Комітету міністрів РЄ і резолюціям ПАРЄ", – наголосила Геращенко.

"Ми живемо в час певної деградації європейських інституцій і їх зовнішнього послаблення - тією ж Росією. Можна це прийняти і плисти по течії, можна це констатувати і намагатися цьому протистояти. Українська делегація в ПАРЄ точно обирає другий шлях, бо насправді - він перший і правильний", - заявила перший заступник голови парламенту.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд у коментарі виданню The Financial Times висловив занепокоєння, що Російська Федерація може покинути Раду Європи.

За словами Ягланда, Москва може покинути організацію, якщо її вимоги не будуть виконані, що у підсумку позбавить 140 мільйонів росіян можливість звертатися до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, у якому третина справ стосується РФ.

"Це дійсно буде дуже, дуже погано, якщо Росія вийде, тому що конвенція та суд є дуже важливими для російських громадян", - сказав Ягланд.

"Це матиме негативні наслідки для Європи, тому що ми матимемо Європу без Росії. Це буде великим кроком назад для Європи", - наголосив Ягланд.

Ягланд відкинув чутки, що посадовці з Москви погрожували вийти з організації у приватних розмовах з ним. Але генеральний секретар РЄ попередив, що відмова сплачувати внески до бюджету організації або відмова виконувати рішення Європейського суду з прав людини може призвести до самостійного виходу РФ з організації або виходу за ініціативи інших держав.