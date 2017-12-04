Адвокат Януковича приніс до суду про розстріли на Майдані бруківку й коктейлі Молотова (фото)

Адвокат позбавленого звання президента України Віктора Януковича – Віталій Сердюк – приніс на засідання Печерського районного суду у справі про розстріли на Майдані 18-20 лютого (про перешкоджання мирним зібранням, організацію замахів на вбивства та вбивств) бруківку та коктейлі Молотова.

За словами Сердюка, саме ці предмети використовувалися учасниками Євромайдану проти правоохоронців, передає ТСН.

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"Ви ж кажете, що це був мирний протест, так от подивіться, яке каміння летіло у правоохоронців", – заявив він.

Після цього суддя попросила забрати небезпечні предмети, аргументуючи тим, що до розгляду клопотання прокуратури на здійснення заочного досудового розслідування ще не дійшло, проте Сердюк відмовився це робити. Тому суддя оголосила перерву та попросила помічницю викликати поліцію.

Своєю чергою, поліцейський підтвердив запах бензину в пляшках, наразі у суді чекають на слідчо-оперативна групу.