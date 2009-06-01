Навіщо студентам історія України?

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає необгрунтованою можливість заміни викладання історії України на історію української культури у вищих навчальних закладах держави.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-спікера.

М.ТОМЕНКО висловив переконання, що викладання історії України як обов’язкового курсу в усіх ВНЗ є надзвичайно важливим для формування патріотичної та свідомої молодої людини. Натомість, на його думку, запровадження замість неї курсу «Історія української культури» може призвести до погіршення ситуації, оскільки одразу ж постає питання наявності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців для викладення саме історії української культури.

«Вважаю рішення колегії Міністерства освіти та науки України поспішним. Питання викладання історичних дисциплін є надто важливим, щоб ухвалюватися самою лишень колегією міністерства», - зазначив М.ТОМЕНКО.

На його думку, на фаховому рівні можна дебатувати щодо методів та нових підходів викладання історії, змістового наповнення самого курсу, проте курс «Історія України» повинен залишитися обов’язковим для викладання в усіх вузах нашої держави.

Заступник голови ВР направив звернення прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО з проханням призупинити дане рішення і провести експертне обговорення запропонованих змін серед фахівців та експертів з залученням науковців Національної академії наук, Академії наук вищої школи та представників ВНЗ.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня під час виступу на розширеній підсумковій колегії МОН міністр освіти Іван ВАКАРЧУК повідомив, що 28 лютого колегія МОН затвердило нові підходи до викладання історичних дисциплін та зміни до чинної програми з викладання історії, якими, зокрема, обов’язковий курс «Історія України» планується замінити новим «Історія української культури».