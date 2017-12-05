Луценко сьогодні в Раді розповість "сенсації" щодо Саакашвілі

Фракція ”Блок Петра Порошенка” попросила генерального прокурора Юрія Луценка сьогодні о 16.00 доповісти у Верховній Раді щодо ситуації із затриманням екс-голови Одеської ОДА, лідером «Руху нових сил» Михеїлом Саакашвілі та фінансуванням акції біля парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомив заступник голови фракції “БПП” Сергій Березенко.

Читайте такожУ центрі Києва близько 100 людей намагаються заблокувати проїзд автомобіля з Саакашвілі

“Ми сьогодні звернулися до генерального прокурора і попросили його о 16.00 бути на трибуні і доповідати. Я думаю, що те, що ви почуєте, буде мати сенсаційний характер”, - сказав депутат.

На уточнювальне запитання, що мається на увазі під “сенсаційним характером”, Березенко зауважив, що поки що не хотів би про це говорити.

“Ми попередньо знаємо, що на сьогодні розкриті Службою безпеки і ГПУ джерела фінансування так званого “Міхо-майдана”. Я думаю, що ті люди, які фінансують цей майдан, будуть серйозним сюрпризом як для преси, так і для всієї України”, - зазначив парламентарій.

На запитання, чи саме через цю заяву Луценко не поїхав до США на Глобальний форум з повернення активів, Березенко відповів ствердно.

“Інкримінується 256 — стаття (Кримінального кодексу України) пособництво злочинному угрупуванню і 110-а, якщо не помиляюся, - це державна зрада”, - додав заступник голови фракції.

Березенко також висловив думку, що доповідь правоохоронців має бути відкритою, і першим питанням має йтися саме про ситуацію з Саакашвілі, а вже потім — про ситуацію щодо правоохоронних органів.

Депутат також уточнив, що парламент має проголосувати за запрошення Луценка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли силовики.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводять слідчі дії у квартирі політика.

При цьому із власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках розслідування справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Пізніше вони затримали Саакашвілі.

Довідка УНІАН. З 17 жовтня біля будівлі Верховної Ради триває акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни до виборчого законодавства, а також створити Антикорупційний суд. Пізніше вони також висунули вимогу ухвалити закон про імпічмент президента.

Організаторами акції виступають партії "Об'єднання "Самопоміч", ВО "Батьківщина", "Рух нових сил", "5.10", ВО "Свобода", "Національний корпус", "Правий сектор" і низка громадських організацій.