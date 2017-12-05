Народний депутат Юрій Дерев'янко заявив, що лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі затримали.

"Ми отримали інформацію, що його затримали. Йому вручили підозру", — заявив він.

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Адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький підтвердив, що політик затриманий, передає InfoResist.

Його затримали на даху силовики, пише, в свою чергу, Liga.net.

Екс-президенту Грузії вручили підозру. Про це повідомляють народні депутати та активісти Руху нових сил, що стоять біля квартири Міхеіла Саакашвілі, де проводить обшуки СБУ, передає "Українська правда".

"Саакашвілі вручили підозру, є там нібито один з адвокатів, іншого адвоката не пускають", - сказав член політради "руху нових сил" Іван Слободянюк.

"Саакашвілі знаходиться зараз у своїй квартирі, нам зараз повідомили, що його затримали, вручили вже чи хочуть вручити підозру", - сказав Дерев'янко.

Він додав, що силовики спробують вивести Саакашвілі з квартири.

"Якось, нібито якимись дворами, його будуть з квартири витягувати чи через дах, чи через вікна", - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли силовики.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводять слідчі дії у квартирі політика.

При цьому із власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Оновлено. Пізніше автомобіль, куди його посадили, заблокували мітингувальники на вулиці Трьохсвятительській. Люди стали живим щитом. На місце подій стягують бійців Нацгвардії.

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