Саакашвілі затримали
Депутат Дерев'янко повідомив про затримання Саакашвілі.
Народний депутат Юрій Дерев'янко заявив, що лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі затримали.
"Ми отримали інформацію, що його затримали. Йому вручили підозру", — заявив він.
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Адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький підтвердив, що політик затриманий, передає InfoResist.
Його затримали на даху силовики, пише, в свою чергу, Liga.net.
Екс-президенту Грузії вручили підозру. Про це повідомляють народні депутати та активісти Руху нових сил, що стоять біля квартири Міхеіла Саакашвілі, де проводить обшуки СБУ, передає "Українська правда".
"Саакашвілі вручили підозру, є там нібито один з адвокатів, іншого адвоката не пускають", - сказав член політради "руху нових сил" Іван Слободянюк.
"Саакашвілі знаходиться зараз у своїй квартирі, нам зараз повідомили, що його затримали, вручили вже чи хочуть вручити підозру", - сказав Дерев'янко.
Він додав, що силовики спробують вивести Саакашвілі з квартири.
"Якось, нібито якимись дворами, його будуть з квартири витягувати чи через дах, чи через вікна", - сказав депутат.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли силовики.
Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводять слідчі дії у квартирі політика.
При цьому із власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.
Оновлено. Пізніше автомобіль, куди його посадили, заблокували мітингувальники на вулиці Трьохсвятительській. Люди стали живим щитом. На місце подій стягують бійців Нацгвардії.
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