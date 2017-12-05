У центрі Києва зав'язалися сутички: захисники Саакашвілі намагаються звести нову барикаду (наживо)

У центрі столиці, біля вулиць Костьольна та Трьохсвятительська, знову сталися сутички через намагання прихильників лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі звести нові барикади.

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Активісти складають уламки на розі цих двох вулиць, перекриваючи дорогу. У свою чергу, правоохоронці намагаються завадити цьому й забрати з проїжджої частини елементи виламаного паркану.

При цьому відбуваються сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.

Також поліцейські намагаються звільнити заблоковану машинами проїжджу частину на перехресті Костьольної та Трьохсвятительської.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

З власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках розслідування справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак близько 100 агресивно налаштованих осіб заблокували проїзд цього авто.

Як повідомили в СБУ, Саакашвілі затримано у рамках кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.