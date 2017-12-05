Під час сутичок біля будинку Саакашвілі затримали щонайменше 5 осіб, є постраждалі

Під час сутичок, які виникли у зв’язку з проведенням слідчих дій щодо екс-голови Одеської облдержадміністрації, лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі затримали щонайменше 5 осіб, в тому числі жінку, яка розбила каменем скло поліцейського автомобіля.

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

«Декілька осіб затримано за опір працівникам правоохоронних органів. Я особисто був свідком затримання п’ятьох осіб…вони фактично затримані, але їхнім діям ще буде дана правова оцінка, можливо, це буде адміністративна відповідальність», - заявив він, додавши, що «їх затримали та вони будуть доправлені до управлінь поліції до проведення подальших дій і надання правової оцінки».

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За словами Шевченка, серед затриманих правопорушників - жінка, яка розбила каменем скло поліцейського автомобіля.

«В мене є відомості, що декільком особам надавалась медична допомога, серед них є правоохоронці, але щодо кількості постраждалих я сказати не можу», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводили слідчі дії у квартирі політика.

З власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках розслідування справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак близько 100 агресивно налаштованих осіб заблокували проїзд цього авто.

Як повідомили в СБУ, Саакашвілі затримано у рамках кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.