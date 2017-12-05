Держдеп США: Україні немає сенсу боротись за своє тіло на Донбасі, якщо вона віддає душу корупції
Підрив діяльності незалежних антикорупційних інститутів загрожує зменшенням міжнародної підтримки України.
"Останні події, зокрема, зрив розслідування корупції на високому рівні, затримання посадових осіб з Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і вилучення чутливих файлів НАБУ, викликають занепокоєння щодо прихильності України боротьби з корупцією", - йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Гедер Науерт, передає Голос Америки.
Читайте такожУ ГПУ вважають, що НАБУ створює видимість позитивної роботи"Ці дії, очевидно, є частиною зусиль з підриву незалежних антикорупційних інститутів, які Сполучені Штати та інші країни допомогли підтримати. Це підриває довіру громадськості і загрожує зменшенням міжнародної підтримки України", - наголошує Науерт.
Державний секретар США Тіллерсон заявив: "Для України немає сенсу боротися за своє тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу від корупції. Антикорупційні інститути повинні підтримуватися, фінансуватися і захищатися".
Науерт закликала "всі гілки влади в Україні спільно працювати над викоріненням корупції з суспільного життя" і наголосила, що саме це відображатиме волю народу".
Подолання корупції є ключем для досягнення стабільності, безпеки та добробуту для всіх українців, наголошується в заяві.