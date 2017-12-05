Держдеп США: Україні немає сенсу боротись за своє тіло на Донбасі, якщо вона віддає душу корупції

"Останні події, зокрема, зрив розслідування корупції на високому рівні, затримання посадових осіб з Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і вилучення чутливих файлів НАБУ, викликають занепокоєння щодо прихильності України боротьби з корупцією", - йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Гедер Науерт, передає Голос Америки.

Читайте такожУ ГПУ вважають, що НАБУ створює видимість позитивної роботи"Ці дії, очевидно, є частиною зусиль з підриву незалежних антикорупційних інститутів, які Сполучені Штати та інші країни допомогли підтримати. Це підриває довіру громадськості і загрожує зменшенням міжнародної підтримки України", - наголошує Науерт.

Державний секретар США Тіллерсон заявив: "Для України немає сенсу боротися за своє тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу від корупції. Антикорупційні інститути повинні підтримуватися, фінансуватися і захищатися".

Науерт закликала "всі гілки влади в Україні спільно працювати над викоріненням корупції з суспільного життя" і наголосила, що саме це відображатиме волю народу".

Подолання корупції є ключем для досягнення стабільності, безпеки та добробуту для всіх українців, наголошується в заяві.