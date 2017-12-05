Клімкін визнав, що для угорської громади на Закарпатті зроблено недостатньо

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що у Закарпатській області для угорської громади зроблено недостатньо, але ще є час надолужити.

Читайте такожКлімкін: утвердження державної ролі української мови – це питання національної безпеки Про це він сказав у відеоблозі на своєму каналі у відеохистингу YouTube за підсумками регіональної поїздки до Івано-Франківщини, Закарпаття та Львівщини.

"Маємо визнати, що недостатньо зробили для угорської громади, але зараз якраз є шанс це надолужити", - заявив Клімкін.

Також він сказав, що є розуміння, в який бік необхідно рухатися.

"Розуміємо, як іти. І це не питання наших відносин з Угорщиною. Це питання того, що угорська громада - це невід'ємна частина України, оскільки інакше, коли іноді читаєш у соціальних мережах, що угорці контрабандисти або сепаратисти - це повна маячня. Просто маємо працювати, реально працювати і ангажувати, оскільки й угорці розуміють: якщо всі поїдуть навчатися в Угорщину, коли вони повернуться, і чи вони повернуться, - це велике питання. Це майбутнє України і майбутнє угорської громади в Україні", - заявив Клімкін.

Він наголосив на необхідності економічного розвитку Закарпаття.

"І якщо хочете, в мене таке враження, що маємо врешті-решт перезавантажити карпатський єврорегіон. Він починався в 1990-х роках, там було багато планів. Зараз фактично нічого не відбувається, але майбутнє всього регіону - воно у розвитку малого і середнього бізнесу, воно у розвитку унікальних можливостей, від туризму і зеленого туризму, до того, що можна зробити в рамках регіону, що можна зробити в рамках науки, в рамках освіти, тому маємо обов'язково саме над цим працювати. Зробити новий людський простір, а не простір, звідки від'їжджають сотні тисяч людей", - підкреслив міністр.