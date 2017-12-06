Під час конвоювання Саакашвілі силовики мали право відкрити вогонь - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав екс-голову Одеської облдержадміністрації та лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі прийти сьогодні до ГПУ для надання свідчень слідчому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів.

«Я також, з одного боку, розчарований вчорашніми і сьогоднішніми нічними подіями. До речі, нічні події абсолютно законні, бо Саакашвілі після втечі оголошений в розшук. І СБУ та МВС мають його затримати. І це законна і необхідна дія в будь-якій державі», - сказав Луценко.

Водночас, він зауважив, що «ми могли б бути більш ефективними».

«Ті 12 працівників Служби безпеки України, які вчора везли Саакашвілі на допит, - всі учасники АТО, які пройшли бої, за законом мали відкрити вогонь на ураження. Але ми думаємо про державу, а Саакашвілі, ховаючись за спинами українців, обдурених і куплених за гроші Курченка, думає тільки про потрясіння цієї держави, про свій особистий комфорт», - наголосив генпрокурор.

Луценко додав, що вони і далі думатимуть про державу, інколи навіть «не використовуючи всіх наданих нам прав».

«Але Саакашвілі буде затриманий. Найкраще, що він може зробити, якщо він хоча би чоловік, якщо він дійсно хоч трішки любить Україну, про що весь час говорить, - прийти сьогодні на вулицю Володимирську для дачі свідчень слідчому», - підкреслив очільник ГПУ.

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Він додав, що це єдиний шлях, аби «не знищувати Україну, як це робить Саакашвілі за вкрадені гроші Януковича, підкуповуючи пересічних українців, бойовиків і частину народних депутатів тут присутніх».

Як повідомляв УНІАН, ГПУ оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і Служби безпеки України.

Вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

В СБУ повідомили, що Саакашвілі затримували в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 Кримінального кодексу України).

Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Своєю чергою, Саакашвілі відкинув звинувачення Луценка у сприянні учасникам злочинних організацій.