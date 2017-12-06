У суді над Януковичем дивляться ролик про двійників Путіна (відео)

Колегія Оболонського районного суду Києва продовжила розгляд справи за обвинуваченням у державній зраді колишнього президента України Віктора Януковича.

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Як передає кореспондент УНІАН, нині у суді оголошують матеріали справи, зокрема, ухвали судів щодо спеціальних судових розслідувань стосовно співучасників анексії Криму - як українських, так і російських посадовців та політиків.

Адвокат Януковича Ігор Ляшенко знову звернувся до суду з клопотанням не визнавати за докази відеоматеріали з президентом Росії Володимиром Путіним, міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, а також іншими російськими посадовцями, в яких вони розповідають про подробиці анексії Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у суді над Януковичем переглядають ролик про двійників Путіна.

У відео "Двійник Путіна забув німецьку мову" йдеться про те, що у президента РФ є двійники. Як аргументи наводять зміни зовнішності, глибину зморшок, то знання, то незнання німецької мови, поведінку його собаки.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.