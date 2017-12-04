Засідання суду у справі про держзраду Януковича продовжиться 6 грудня

Колегія Оболонського районного суду Києва завершила сьогоднішнє засідання у справі за обвинуваченням у державній зраді колишнього президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий суддя Владислав Дев’ятко зазначив, що на цьому тижні відбудуться ще два засідання у цій справі, а саме о 14.00 6 грудня та о 10.00 7 грудня. На цих засіданнях планується продовжити розгляд доказів обвинувачення.

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На сьогоднішньому засіданні було переглянуто доказ сторони обвинувачення - фрагменти документального фільму “Крым. Путь домой», у якому президент Росії Володимир Путін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, а також інші російські посадовці розповідають про подробиці анексії Криму.

Однак адвокат Януковича Ігор Ляшенко виступив проти долучення цього доказу до справи. Як заявив захисник, він побачив у фільмі осіб, схожих на Путіна та Шойгу, і що обвинувачення не надало доказів, що ці особи є високопосадовцями РФ. Проте головуючий суддя Владислав Дев'ятко зазначив, що фрагменти фільму будуть долучені як доказ обвинувачення до справи, а оцінку цьому доказу надасть суд.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 грудня, Оболонський райсуд Києва після перерви, яка тривала більш ніж місяць, продовжив розгляд справи щодо обвинувачення у держзраді екс-президента України Віктора Януковича.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.