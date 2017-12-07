В Україні набув чинності закон про заборону на "маски-шоу"

Сьогодні в Україні набув чинності закон про обов'язкову відеофіксацію під час проведення обшуків (№ 2213-VIII), який називають "маски-шоу стоп". У той же час, в оприлюдненому в "Голосі України" 6 грудня тексті закону сказано, що норми про використання під час судового розгляду відеозаписуючої техніки вступлять у силу з 1 січня 2019 року.

Закон, зокрема, вводить обов'язкову відеофіксацію під час обшуків, як і під час розгляду клопотань слідчим суддею. Відеозапис повинен бути невід'ємним додатком до протоколу обшуку.

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Крім того, документ дозволяє людині скористатися допомогою адвоката при проведенні у нього обшуків. Також у законі йдеться про те, що адвокат може самостійно вести зйомку обшуків, проте не може розголошувати відомості досудового розслідування без письмового дозволу слідчого або прокурора. За розголошення таких даних передбачається кримінальна відповідальність.

Після проведення обшуку у людини судовий розгляд відбувається у закритому режимі, щоб не допустити розголошення даних про особисте життя.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Верховна Рада України ухвалила в першому читанні і в цілому як закон проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування», внесений Кабінетом міністрів.

За відповідне рішення проголосувало 312 народних депутатів.