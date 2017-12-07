Світовий банк підтримує зусилля НАБУ у боротьбі з корупцією в Україні

Президент групи Світового банку Джим Йонг Кім висловив підтримку зусиль Національного антикорупційного бюро у боротьбі з корупцією в Україні, тому для подальшої реалізації антикорупційної реформи ці органи потребують підтримки.

Таке переконання Джим Йонг Кім висловив під час зустрічі з Директором НАБУ Артемом Ситником, що відбулась в рамках Глобального форуму з повернення активів, який упродовж 4-6 грудня проходить у Вашингтоні, повідомляє прес-служба Бюро.

«Світовий банк підтримує зусилля НАБУ у боротьбі з корупцією», - зазначив Кім.

За словами президента Світового банку, новостворені антикорупційні органи вже мають здобутки у викритті корупції та боротьбі з нею.

«Тому, задля подальшої реалізації антикорупційної реформи в Україні, ці органи потребують підтримки», - додав він.

В ході зустрічі сторони обговорили тиск, який чиниться на НАБУ, хід розслідувань із викриття топ-корупції та перспективи створення Антикорупційного суду в Україні.

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При цьому у НАБУ нагадують, що під час останнього візиту до України цього місяця Джим Йонг Кім наголосив на тому, що створення Антикорупційного суду в Україні є критично важливим для подальшого зростання української економіки і, до того ж, його створення є однією з умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Раніше стало відомо, що законопроект, яким парламенту надається право одноосібного звільнення голови НАБУ, САП та членів НАЗК, знято з порядку денного і не буде розглядатися Радою.