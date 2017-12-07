"Атака" на НАБУ може відкинути модернізацію України на роки - журналіст

Тиск на антикорупціонерів в Україні - це організована і відкрита атака, яка може відкинути модернізацію України на роки. Таку думку висловив головний редактор журналу "Новое время" Віталій Сич у свіжому випуску журналу.

"Голови провладних фракцій Артур Герасимов і Максим Бурбак зареєстрували законопроект, що дозволяє звільняти голову Національного антикорупційного бюро Артема Ситника без аудиту. Оцініть рівень авторів законопроекту: глави двох найбільших фракцій. Ніколи ще за останні три роки боротьба влади з антикоррупционерами не була настільки відкритою. За тиждень до цього "розкрився" генпрокурор Юрій Луценко, який також відкрито і емоційно включився в боротьбу з НАБУ і Ситником особисто", - написав він.

За словами журналіста, керівники правоохоронних органів та найбільших парламентських фракцій вирішили посилити свою боротьбу з НАБУ, незважаючи на відкриту підтримку антикорупціонерів з боку найбільших партнерів України — США і ЄС.

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"ЄС у своїй заяві повідомив, що антикорупційні інститути в Україні "повинні бути посилені, а не підірвані". І якщо цього здалося мало, і цим голосам додалася Британія, яка підтримала США і ЄС і висловила надію, що “обтяжені високими повноваженнями" в Україні покажуть свої лідерські якості у просуванні реформи. І обтяжені повноваженнями в Україні сьогодні показали ці лідерські якості. Тільки не для того, щоб викорінити, а щоб укоренити корупцію та зробити неможливим її викорінення", - зазначив Сич.

"З високопоставлених чиновників в Україні за корупцію останнім часом не засуджений ніхто. Хоча запит на покарання корупціонерів в Україні — величезний, навіть гігантський. Країна і мільйони українців сильно втратили в доходах, стиснулися, живуть по-новому. І все для того, щоб кілька десятків або сотень людей нагорі жили по-старому. Одночасно почалося масштабне цькування Михайла Саакашвілі. Це теж про те, що більше ніхто не соромиться і боротьба з політичними опонентами пішла у відкриту, без розбору засобів", - додав журналіст.

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Він зазначив, що корупція і відсутність верховенства права — головні і останні перешкоди на шляху України до цивілізованої країни.

"Високопоставлені злодії і хабарники — мірило, точка неповернення. Якщо почнуть саджати, повернення до колишньої України неможливе. Судячи з усього, ми до цієї точки близько підібралися. І тепер спостерігаємо масовану, організовану і неприкриту контратаку, яка може відкинути модернізацію України на роки", - підсумував Сич.

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