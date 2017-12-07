Рада в четвер буде голосувати за законопроект про "вбивство" НАБУ - нардеп

У четвер, 7 грудня, на розгляд депутатів Верховної Ради представлять зареєстрований напередодні законопроект, який дозволяє звільняти директора НАБУ без аудиту.

Про це повідомив народний депутат Сергій Лещенко.

"Триває вечір "пробий дно багато разів". Отже, голосування за закон про вбивство НАБУ буде вже завтра, у четвер. Станом на зараз вони збираються діяти за тією ж схемою, як голосували за закон про генпрокурорство Луценка: в один день за включення до порядку денного, за основу і в цілому. Чи доведуть до кінця - залежить від нашої активності", - написав він.

Нагадаємо, лідери фракцій «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт» Артур Герасимов і Максим Бурбак зареєстрували законопроект «Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення парламентського контролю» (реєстраційний номер 7362).

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Як передає кореспондент УНІАН, документом пропонується доповнити закон «Про Регламент Верховної Ради України» новою главою 33-1 та статтею 216-2.

Цими змінами передбачено, що Верховна Рада може висловити недовіру директору Державного бюро розслідувань, заступнику генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, директору Національного антикорупційного бюро, члену Національного агентства з питань запобігання корупції, що має наслідком відставку з посади.

При цьому зазначається, що питання про висловлення недовіри може бути внесене на розгляд парламенту президентом, Кабінетом міністрів та за пропозицією не менш як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, тобто не менше як 150 народних депутатів.

В законопроекті передбачено, що прийняття постанови про висловлення недовіри Верховної Ради здійснюється відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу ВР і має наслідком відставку з посади.

Також пропонуються зміни до закону «Про запобігання корупції», відповідно до яких на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції не може бути призначена особа, яка притягалася на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. Також передбачається, що повноваження члена НАБУ припиняються Кабінетом міністрів достроково у випадку набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку) або притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. Крім того передбачено, що Верховна Рада може висловити недовіру члену Нціонального агентства, що має наслідком його відставку з посади.

Законопроектом передбачено, що директор НАБУ звільняється з посади в разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку) або притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Також передбачається, що щорічно проводиться незалежна оцінка (аудит) законності здійснюваних Національним бюро оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, додержання прав і свобод осіб.