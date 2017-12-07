Прокурори просять викликати Парубія на засідання у справі про держзраду Януковича

Прокурори просять суддів Оболонського райсуду Києва викликати голову Верховної Ради Андрія Парубія на засідання у справі про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем державної зради та інших злочинів.

Читайте такожКонфісковані "гроші Януковича" працюють на потреби армії та інфраструктуру - ЛуценкоЯк передає кореспондент УНІАН, колегія суддів завершила розгляд доказів сторони обвинувачення.

Прокурор Руслан Кравченко оголосив декілька десятків прізвищ осіб, які виступатимуть свідками зі сторони обвинувачення у справі, серед яких Парубій.

З 10.00 до 13.00 суд продовжував вивчати докази сторони обвинувачення, зокрема дані фоноскопічної експертизи телефонних перемовин радника президента РФ Сергія Глазьєва, копію листа постійного представника РФ у Раді безпеки ООН Віталія Чуркіна до генсека ООН, у якому постпред РФ просив визнати лист Януковича до президента РФ Володимира Путіна про введення війсь в Україну офіційним документом, стенограми засідань Радбезу ООН у березні 2014 року та низку інших документів.

Після перерви у засіданні Кравченко розпочав оголошувати клопотання про залучення як свідків обвинувачення ряду осіб. Серед них як невідомі широкому загалу посадовці та військовослужбовці, так і політики й високопосадовці, зокрема Парубій. За словами прокурора, Парубій "може надати свідчення щодо державної зради Януковича та і захоплення Криму Росією".

Довідка УНІАН.Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.