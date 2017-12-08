Порошенко провів телефонну розмову з директором МВФ

Президент України Петро Порошенко провів телефону розмову з Директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що Порошенко та Лагард скоординували підходи до створення Антикорупційного суду в Україні, з урахуванням відповідної ініціативи президента України, а також забезпечення ефективної діяльності антикорупційних інституцій.

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"Президент України та директор-розпорядник МВФ закликали політичні сили у Верховній Раді України продемонструвати виключну відповідальність та об'єднатися у підтримці законопроекту щодо Антикорупційного суду для його якомога швидшого розгляду ще у цьому році", - йдеться в повідомленні.

Лагард запевнила, що МВФ підтримує зусилля української влади у питанні боротьби з корупцією з урахуванням досягнень на шляху започаткування відповідних антикорупційних інституцій.

Порошенко також поінформував Лагард щодо прогресу на шляху реформ в Україні.