Соболєв: сприймаю своє звільнення як грамоту від корупціонерів (відео)

Звільнений з посади голови антикорупційного комітету Ради Єгор Соболєв вважає такий крок в якійсь мірі компліментом. Він упевнений, що його звільнення ініціював президент Порошенко за те, що Соболєв блокував корупційні законопроекти.

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"Моїм звільненням особисто займався Петро Порошенко в "Блоці Петра Порошенко" і Арсеній Яценюк в "Народному фронті". Кого вони спроектували на моє місце, чесно кажучи, я знаю набагато гірше, ніж вони. Я думаю, що може бути такий варіант, що комітет взагалі буде без голови", - сказав депутат в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Соболєв додав, що антикорупційний комітет під його керівництвом зупинив 383 законопроекти, де було знайдено корупційні ризики, і жодний з законопроектів не був прийнятий.

"Боюся, що і президенту, і корумпованому більшості вигідно, щоб комітет не заробив більше", - сказав він.

Нагадаємо, 6 грудня комітет парламенту з питань запобігання та протидії корупції проголосував за звільнення Єгора Соболєва з посади голови Комітету. Підтримали пропозицію 12 народних депутатів з фракції "Блоку Петра Порошенко", "Відродження", "Опозиційного блоку". Двоє утрималися.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 7 грудня, Верховна Рада прийняла постанову про відкликання Соболєва з посади голови комітету з питань запобігання та протидії корупції. Рішення підтримали 256 народних депутатів з 378 зареєстрованих у сесійній залі. При цьому Соболєв залишиться членом комітету.