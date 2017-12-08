Поліція не затримує Саакашвілі через низку юридичних процедур - Князєв

Поліція не затримує колишнього голову Одеської ОДА, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі через низку юридичних процедур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив глава Нацполіції України Сергій Князєв, відповідаючи на запитання, чому Сакашвілі не затримують в той час, коли він вільно виступає на площі Конституції.

«Для цього є низка юридичних процедур, які необхідно виконати. Ми ж цивілізована держава. Це - перше. Друге. Кожна людина має право на своє волевиявлення. І третє - основне завдання, яке я ставлю перед працівниками Національної поліції, будь-які дії поліцейських повинні бути врівноважені і не повинна проливатися кров громадян або нанесення тілесних ушкоджень. Якісь силові методи протистояння повинні ми всі уникати в ситуаціях, якщо це максимально можливо», - сказав він.

Водночас Князєв не уточнив, які саме юридичні процедури він має на увазі. А на запитання, коли затримають Саакашвілі, відповів: «Всьому свій час».

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Як повідомляв УНІАН, 6 грудня стало відомо, що Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і Служби безпеки України.

Вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Своєю чергою Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора у сприянні учасникам злочинних організацій.