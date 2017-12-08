Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Україна має почати переговори з бойовиками за прикладом Молдови і Придністров'я.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на прес-конференції у Відні за підсумками Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ.

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«Закликаю наших українських колег також не манкірувати своїми зобов'язаннями, які закріплені в Мінських домовленостях, і так само, як Кишинів розмовляє з Тирасполем, почати безпосередньо говорити з Донецьком і Луганськом. Це навіть не порада, це вимога, яка була схвалена РБ ООН, коли ми підтримали в Раді Безпеки одноголосно Мінські домовленості», - сказав Лавров.

«Щодо України, ви чули, дискусія була дуже напружена. Незважаючи на всі розбіжності, виділю головне: ніхто не ставить під сумнів безальтернативність Мінського комплексу заходів. Усі підтримують зусилля ОБСЄ щодо сприяння у врегулюванні конфлікту на Донбасі як у рамках роботи контактної групи, так і через ту діяльність, яку проводить спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на сході України», - додав він.