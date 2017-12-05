У Лаврова "стурбовані": побачили "зміну курсу" України щодо Мінських угод

Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що Москва стурбована "новим курсом" Києва на "тотальну ревізію" Мінських угод, передає РИА «Новости».

«Напередодні контактів на різних рівнях щодо українських справ хочу підкреслити те, що відбувається, у нас викликає заклопотаність, тому що бажання Києва сприймати логіку мінських угод практично не залишилося й узятий курс на їх тотальну ревізію, що для нас абсолютно неприйнятне. Ми будемо говорити про це відкрито, в тому числі в ході зустрічей», - сказав Рябков.

Він зазначив, що врегулювання ситуації в Україні стане головною темою виступу російської делегації на РМЗС ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, спецпредставник США з питань України Курт Волкер раніше розповів, що скептично ставиться до перспектив врегулювання конфлікту на Сході України. На думку Волкера, дуже ймовірно, що активні воєнні дії триватимуть в Україні і через рік.

Раніше Лавров заявив, що "нормандська четвірка" відновить контакти.