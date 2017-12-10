Радники "нормандської четвірки" провели зустріч у Мінську

Зустріч радників президентів "нормандської четвірки" тривала у Мінську близько чотирьох годин. Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на начальника управління інформації - прес-секретаря МЗС Білорусі Дмитра Мирончика.

За його словами, зустріч проходила в закритому для преси режимі і тривала близько чотирьох годин.

Як повідомлялося, раніше в МЗС Білорусі заявляли, що радники лідерів країн «нормандського формату» обговорять питання обміну полоненими між Києвом і Донбасом. Україна готова обміняти 306 затриманих бойовиків на 74 українських бранця на Донбасі.